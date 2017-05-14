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  3. 14 Mayıs 2017 00:45

Paristeki "aşk kilitleri" mülteciler için satışa çıktı

Turistler tarafından Fransa’nın başkenti Paris’teki Seine Nehri üzerinde bulunan köprünün demirlerine takılan "aşk kilitleri" mülteciler yararına açık artırmaya çıkarıldı

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