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Park halindeki araca çarptı, iki kadın ölümden döndü

İstanbul Kağıthane’de kiralık bir araçla çıkmaz sokağa giren sürücü, park halindeki bir araca çarparken facianın eşiğinden dönüldü.

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