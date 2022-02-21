Anasayfa Video Galeriler Gündem Park halindeki araca çarptı, iki kadın ölümden döndü Park halindeki araca çarptı, iki kadın ölümden döndü 21 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 18:20 İstanbul Kağıthane’de kiralık bir araçla çıkmaz sokağa giren sürücü, park halindeki bir araca çarparken facianın eşiğinden dönüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6213adb447623d17a80735d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukraynalı voleybolcu dansıyla gündeme geldi İstanbul'da adliye önünde intihar girişimi Migros eyleminin sembol ismine ''işe geri dön'' çağrısı Togg'dan yeni paylaşım- Bizi izlemeye devam edin - Son Dakika Haberleri Halil Falyalı cinayetinde 8 şüpheli için yeni gelişme Bilim Kurulu üyesi İlhan, salgında rahatlama için tarih verdi Henüz 7 yaşında, markette gördü, 6 ayda dünya şampiyonu oldu İstanbul trafiğindeki ''makas terörü'' elektrik direğinde bitti Onu herkes ''yaşayan ölü'' olarak tanıyor! İddialara göre tam 399 yaşında!