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  3. 30 Mayıs 2017 17:45

Park halindeki araçların lastikleri kesildi

ESKİŞEHİR'de sokaklarda park halinde duran 22 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.

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İzmirden korkunç haber! 3 ölü
İzmirden korkunç haber! 3 ölü
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Cevdet Yılmaz yeni görevini Şaban Dişliden devraldı
Cevdet Yılmaz yeni görevini Şaban Dişliden devraldı
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Manavgat sahilinde hortum
Manavgat sahilinde hortum
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Kendisini ip cambazı sandı, trafikte dehşet saçtı
Kendisini ip cambazı sandı, trafikte dehşet saçtı
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Otogar, evsizlerin yaşam durağı
Otogar, evsizlerin yaşam durağı
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BTC hattına vana takıp bir tanker ham petrol çaldılar
BTC hattına vana takıp bir tanker ham petrol çaldılar