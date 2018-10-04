Park halindeki kamyon kayıp başka bir kamyona çarptı
04 Ekim 2018 13:50
Park halindeki kamyon kayıp başka bir kamyona çarptı
Elazığ’da beton kalıp yüklü bir kamyonun sürücüsü içinde olmadığı anda geri geri giderek yola çıkıp, park halindeki başka bir kamyona çarptı.Kaza, Elazığ-Pertek yolunun girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petrol istasyonuna gelen 23 DE 626 plakalı kamyonunun sürücüsü araçtan inerek markete doğru gitti. Bu sırada kamyon geri geri giderek yola çıkıp, park halindeki 44 EZ 874...