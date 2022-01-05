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Park yeri kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İzmir'in Buca ilçesinde bina önüne otomobil park etme yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

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