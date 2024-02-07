Anasayfa Video Galeriler Gündem Park yeri kavgasında 3 kişiye kurşun yağdırdı Park yeri kavgasında 3 kişiye kurşun yağdırdı 07 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 10:25 Güncelleme: 07 Şubat 2024 Çarşamba 10:25 İstanbul Güngören'de park yeri kavgasında silahla vurulan 3 kişi yaralandı. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaşananlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c3307b8f4cdb36370d06d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada Yer: Tunceli... Yılanlar kış uykusundan uyandı; vatandaş tedirgin Sapanca'da bungalov evde çıkan yangın can aldı Onlarca kaçak lüks otomobil ele geçirildi Sinir krizi geçiren genç ne bulduysa polislere fırlattı Şehir eşkıyaları yol kesip adam bıçakladı Bursa’da facianın eşiğinden dönüldü! Yol çöktü, ulaşım durdu Korku filmi değil gerçek: Sel böyle geldi! İki ilde paralel operasyon! Çok sayıda gözaltı var