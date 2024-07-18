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  4. Park yeri kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı var

Park yeri kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı var

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aracını kafe önüne park edenlerle kafe çalışanları arasında çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı.

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