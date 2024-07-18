Anasayfa Video Galeriler Gündem Park yeri kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı var Park yeri kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı var 18 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 07:41 İzmir'in Karabağlar ilçesinde aracını kafe önüne park edenlerle kafe çalışanları arasında çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66989cf959f77f69d20a7477" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunan şarkıcı Türk Bayrağı'nı ve Atatürk resmini görünce sahneye çıkmadı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ballar İngiltere'den 3 ''Altın Ödül'' getirdi MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi Güzellik merkezine bir ayda üçüncü silahlı saldırı 300 bin dolarlık pırlanta çalan hırsızlar kamerada Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci ülkeye dönüyor İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü İstanbul'da işsizlere toplu taşıma ücretsiz oldu Görüntüler Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara