Parka tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı

Bursa'da bir kişi, tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kaçan şüpheliyi yoldan geçen bir vatandaş yumruk atarak durdurmak istedi.

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