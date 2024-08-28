Anasayfa Video Galeriler Gündem Parka tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı Parka tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı 28 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 09:56 Güncelleme: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 09:56 Bursa'da bir kişi, tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kaçan şüpheliyi yoldan geçen bir vatandaş yumruk atarak durdurmak istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ceca33b02aa0af490ff103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Usulca yanına yaklaştığı kahvehane işletmecisini bıçakladı: Dehşet anları kamerada Elleri ve kolları bağlı halde bulunmuştu: Suriyeli işkenceci aileye linç girişimi 11 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Sosyal medyadan yardım istemişti, 5 saat sonra eşi tarafından vuruldu 10 yaşındaki çocuğu ''gürültü yapıyor'' diye öldürüldü Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu transferinin mali detaylarını açıkladı İznik'teki orman yangını 12 saat sonra kontrol altında Meteoroloji uyarmıştı: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü