Anasayfa Video Galeriler Gündem Parkın ortasında 2 kişiyi vurdu Parkın ortasında 2 kişiyi vurdu 19 Temmuz 2024 Cuma Saat: 09:31 Güncelleme: 19 Temmuz 2024 Cuma 09:31 İstanbul Eyüpsultan'da 2 genç parkta oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan teslim oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669a085dd915ba2e9c0003d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı Orman yangınında skandal iddia: ''Helikopterler yakıt parası olmadığı için kalkmadı'' 6 ilde husumetli çetelere operasyon: Çok sayıda gözaltı var Hatay semalarında ''şişkin ay'' görsel şöleni Zabıta ile esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü: ''Babamı dövmeyin'' Otelde gıda zehirlenmesi: 16 kişi hastanelik oldu Dere kenarındaki piknik suların ortasında bitti Kızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı İzmir'deki yangın sürüyor: Yerleşim yerleri tahliye edildi