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Parkta ilginç anlar: Gören telefona sarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Melek E. (38), parkta çamurlu toprağa uzanmış halde bulundu.

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