Anasayfa Video Galeriler Gündem Parkta ilginç anlar: Gören telefona sarıldı Parkta ilginç anlar: Gören telefona sarıldı 01 Ekim 2021 Cuma Saat: 18:15 Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Melek E. (38), parkta çamurlu toprağa uzanmış halde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61572608a54c785a7f0dc803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gemi, havuza çarpınca 1 milyon balık denize kaçtı ''Suriye meselesinin tek çözümü Esad ile görüşmektir'' Oğuzhan Asiltürk koronavirüs aşısı olmuş muydu ? İstanbul'da akılalmaz taciz! Sosyal medyada başladı, sabaha kadar zili susmadı AK Partili isim Erdoğan'a destek vermek isterken, ters köşe oldu Kendi kendini arayan vatandaş o anları böyle anlattı Yağan yağmur tuzu biberi oldu... İstanbul'da trafik felç! AKM'nin isim tabelası asıldı Camdaki Kız'da Nalan ve Sedat'ı yatakta yakaladı