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  4. Parkta mide bulandıran olay: Sapığı yakalayıp çöpe attılar

Parkta mide bulandıran olay: Sapığı yakalayıp çöpe attılar

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İstanbul Beylikdüzü'nde bir parkta uygunsuz hareketler sergileyen bir sapık, parkta bulunan gençler tarafından çöp tenekesine atıldı.

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