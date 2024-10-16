Anasayfa Video Galeriler Gündem Parkta mide bulandıran olay: Sapığı yakalayıp çöpe attılar Parkta mide bulandıran olay: Sapığı yakalayıp çöpe attılar 16 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 17:41 Güncelleme: 16 Ekim 2024 Çarşamba 17:41 İstanbul Beylikdüzü'nde bir parkta uygunsuz hareketler sergileyen bir sapık, parkta bulunan gençler tarafından çöp tenekesine atıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670fd07d77faea0ec3034c03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galatasaray'ın yıldızı Osimhen sahalara geri dönüyor Survivor Hasan Yalnızoğlu'na veda: Ünlüler son yolculuğunda yalnız bırakmadı Okulda dehşet anları: Öğretmen müdüre silah çekti Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi Deprem anında yine aynı hata: Hastanelik oldu Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok Merve'nin katilinin ailesinden, acılı aileye tehdit: ''Kardeşlerinizi, çocuklarınızı öldüreceğim'' Zonguldak açıklarında hortum kamerada Yıllar önce su altında kalan tarih, yeniden ortaya çıktı