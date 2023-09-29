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Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulunan tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu, memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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