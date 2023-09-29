Anasayfa Video Galeriler Gündem Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu son yolculuğuna uğurlandı 29 Eylül 2023 Cuma Saat: 15:20 İstanbul Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulunan tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu, memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6516c11198e62a35d47b9203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi su bastı AK Parti’nin seçim irtibat ofisine saldırı Ünlü kadın yazar, eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltında Paşayeva'nın cenazesinde dikkat çeken detay! Tabutun üzerine serildi Pres makinesine sıkışarak can verdi! Korkunç kaza kamerada Mevlit Kandili için toplanan kalabalığa bombalı saldırı: Onlarca ölü var Bu SMS size de gelebilir: Ağır ceza dosyanız var! 50 bin TL'lik iPhone kuyruğu! Geceden sıraya girdiler Baraj gölünde yaban domuzu şaşkınlığı