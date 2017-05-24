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  3. 24 Mayıs 2017 20:15

Parkta oynayan çocuklar bebek cesedi buldu

Gaziantep'te parkta oynayan çocuklar toprağa gömülmüş bir bebek cesedi buldu.

Video Galeri
Saniyelerle değil, saliselerle kurtuldular
Saniyelerle değil, saliselerle kurtuldular
Video Galeri
Şehit Uzman Çavuş Tunçer, Haymanada son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Tunçer, Haymanada son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
PKK'lı teröristler Tendürek'te araçları yaktı
PKK'lı teröristler Tendürek'te araçları yaktı
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Silahlı saldırıya uğrayan başhekim hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan başhekim hayatını kaybetti
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Tartıştığı arkadaşına kuru sıkı tabancayla ateş etti
Tartıştığı arkadaşına kuru sıkı tabancayla ateş etti
Video Galeri
Gümüşhaneli ve Erzurumlu taraftarlar İstanbul'da
Gümüşhaneli ve Erzurumlu taraftarlar İstanbul'da