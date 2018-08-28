Parkta oynayan küçük Hiranur’u yaralayan şüpheli tutuklandı
28 Ağustos 2018 18:35
Parkta oynayan küçük Hiranur’u yaralayan şüpheli tutuklandı
Pendik’te parkta oynayan çocuklara ateş ederek 7 yaşındaki Hiranur Demircan’ı sırtından yaraladığı iddia edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pendik Dumlupınar Mahallesi Ekspres Sokak üzerinde bulunan bir sitenin parkında oyun oynayan çocukların üzerine ateş edilmişti. Olayda 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralanmıştı. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli...