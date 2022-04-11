Parkta silahlı kavga! İki kardeşe kurşun yağdırdılar

İstanbul Beyoğlu'nda parkta oturan iki kardeş ile diğer grup arasında çıkan laf atma tartışması silahlı kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansıdı.

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