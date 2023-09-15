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  4. Parkta timsah dehşeti! Bir anda ortaya çıktı, ortalık birbirine girdi

Parkta timsah dehşeti! Bir anda ortaya çıktı, ortalık birbirine girdi

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ABD'de bulunan bir parkta suda yüzen çocukların arasında bir anda ortaya çıkan timsah büyük paniğe yol açarken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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