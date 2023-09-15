Anasayfa Video Galeriler Gündem Parkta timsah dehşeti! Bir anda ortaya çıktı, ortalık birbirine girdi Parkta timsah dehşeti! Bir anda ortaya çıktı, ortalık birbirine girdi 15 Eylül 2023 Cuma Saat: 12:20 Güncelleme: 15 Eylül 2023 Cuma 12:20 ABD'de bulunan bir parkta suda yüzen çocukların arasında bir anda ortaya çıkan timsah büyük paniğe yol açarken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650421dabd8fc31ad81fb0c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da tüyleri diken diken eden cinayet İstanbul'un barajlarından korkutan manzara! Sular çekildi, cesetler ortaya çıktı! Libya'da ölü sayısı 11 bini aştı Bir kadın cinayeti daha! Cezaevinden çıktığı gibi öldürdü Tanju Özcan kendisine yapılan teklifi canlı yayında açıkladı Mezarlıktan gelen ses sonrası görenleri çılgına çeviren manzara Ne yaptınız kızlar! El ele intihar kamerada İstanbul’da orman yangını Kaçak göçmenin 3 gün boyunca yaşadığı yer şoke etti