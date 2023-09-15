Parkta timsah dehşeti! Bir anda ortaya çıktı, ortalık birbirine girdi

ABD'de bulunan bir parkta suda yüzen çocukların arasında bir anda ortaya çıkan timsah büyük paniğe yol açarken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650421dabd8fc31ad81fb0c3" allowfullscreen></iframe>