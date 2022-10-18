Parkta top oynama kavgası kanlı bitti

Diyarbakır'da bir parkta atılan top nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

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