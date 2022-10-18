Anasayfa Video Galeriler Gündem Parkta top oynama kavgası kanlı bitti Parkta top oynama kavgası kanlı bitti 18 Ekim 2022 Salı Saat: 10:05 Diyarbakır'da bir parkta atılan top nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634e502da1855f5b434ccfe7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 gün önce evi ateşe vermişti; bu sefer patlatmaya kalktı! Erdoğan ile Yavaş karşı karşıya kalırsa... Etyen Mahçupyan oyunun rengini açıkladı TRT Spor ekranlarında Fenerbahçelileri ayağa kaldıran sözler O video viral oldu! Anaokuluna giden oğlunun beslenme çantasına bakın neler koymuş! Evlilik programlarıyla ünlenen Solmaz Çiros'un dansı olay oldu Apple'da çalışıyordu: Viral olan TikTok videosu nedeniyle işinden oldu Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi: Kimliği herkesi şaşırttı! CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi: Maden faciasıyla ilgili belgeleri tek tek açıkladı Araç fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül