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  3. 31 Mayıs 2017 08:15

Parktaki kavga mahalleyi ayağa kaldırdı

Şanlıurfa’da Suriyeli ile Türk çocukların park kavgasına mahalleli de karışınca gergin saatler yaşandı. Yaklaşık 100 kişinin karıştığı kavga nedeniyle mahalleye zırhlı araçlar sevk edildi.

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