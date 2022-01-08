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  4. Parmağına sıkışan 1 TL böyle çıkarıldı

Parmağına sıkışan 1 TL böyle çıkarıldı

Bursa'da 1 liranın ortasındaki çıkardığı metal kısım parmağına sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Hastaneye giden çocuğun parmağındaki parayı itfaiye ekipleri çıkardı.

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