Anasayfa Video Galeriler Gündem Parmağına sıkışan 1 TL böyle çıkarıldı Parmağına sıkışan 1 TL böyle çıkarıldı 08 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 12:00 Bursa'da 1 liranın ortasındaki çıkardığı metal kısım parmağına sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Hastaneye giden çocuğun parmağındaki parayı itfaiye ekipleri çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d952b2fa2ee01baf6ff403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2022'nin en önemli gök olayı olarak tarihe geçecek! 20-30 yılda bir gerçekleşiyor canlı yayında tepki çeken zam değerlendirmesi Suriyeliler ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla yürüdü, ortalık karıştı! Bakan Bilgin'den canlı yayında 3600 ek gösterge ve AGİ açıklaması İstanbul'da İETT otobüsleri çarpıştı: Yaralılar var Gonca Vuslateri'nin ''Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni'' dansı olay oldu Otomobil bagajından kaçak mülteci çıktı Özel Harekat'tan ''torbacılara'' nefes kesen operasyon anı Türkiye bunu da gördü: Benzinde ''kotalı satış'' başladı