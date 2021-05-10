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  4. Parti evinde kabus... Balkon çöktü yaralılar var

Parti evinde kabus... Balkon çöktü yaralılar var

ABD’nin Malibu kentinde villada düzenlenen partide balkon çöktü. Yaklaşık 4,5 metreden düşen 9 kişi yaralandı.

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