Anasayfa Video Galeriler Gündem Parti evinde kabus... Balkon çöktü yaralılar var Parti evinde kabus... Balkon çöktü yaralılar var 10 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 13:26 ABD’nin Malibu kentinde villada düzenlenen partide balkon çöktü. Yaklaşık 4,5 metreden düşen 9 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60990a47feaa655aad1a6943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'nın 4 odalı, çelik kapılı mağarası bulundu İstanbul'da kömürlüğe kumar baskını Cami hoparlöründen oruç bedduası: ''Tutmayanın başı ağrısın'' Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! İzleyiciyi şaşırtan anlar İsrail zulmü bitmiyor! Filistinlilere ateş açtılar Sadakatsiz'de büyük gizem çözülüyor Denizde inanılmaz anlar; köpekbalığını son anda fark etti Adana Demirspor taraftarları sokaklara döküldü Devasa kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı