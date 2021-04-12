Anasayfa Video Galeriler Gündem Parti sonrası polise iğrenç rüşvet teklifi! Parti sonrası polise iğrenç rüşvet teklifi! 12 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 18:15 Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, lüks bir villada parti yaparken gözaltına alınan kişinin polis memurlarına rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6074642659b36f06517a2d73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti yerel Meclis'te de kural tanımadı Sedat Peker operasyonunda yeni detaylar! Özel Kuvvetler'den nefes kesen görüntüler! Çılgın Türkler NASA'nın sitesini çökertti! Milyonlarca liralık araçlar göz göre göre çürüyor Dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı Alican Yücesoy'dan olay itiraflar Diskoda ölümüne korona eğlencesi Ramazan'ın sembolü mahyalar camilere asıldı