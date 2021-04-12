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Parti sonrası polise iğrenç rüşvet teklifi!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, lüks bir villada parti yaparken gözaltına alınan kişinin polis memurlarına rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı.

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