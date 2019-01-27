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  3. 27 Ocak 2019 14:45

Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belli oldu.Yüksek Seçim Kurulunda çekilen kuraya göre, AK Parti 8, CHP 7, MHP 10, İYİ Parti 11, HDP 12 ve Saadet Partisi 1. sırada yer aldı.(İHA)

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