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  3. 13 Ağustos 2018 09:20

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul Maltepe’de patenli iki gencin canlarını hiçe sayarak seyir halindeki otomobile tutunup ilerlemesi kameralara yansıdı. Maltepe sahil yolunda dün 2 genç otomobile tutunarak trafikte hızla ilerledi. Trafiği tehlikeye sokan ve adeta canlarını hiçe sayan patenli gençlerin yürekleri ağza getiren yolculuğu saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde...

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