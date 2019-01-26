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  3. 26 Ocak 2019 15:25

"Patlama sarsıntısı 1 kilometre öteden hissedildi”

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili, Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Buradan 1 kilometre ilerde belediyenin garajı bile sallandı” dedi. Büyükçekmece’de bir binada meydana gelen patlamanın sahte içki imalathanesinden kaynaklığı olduğu iddiaları güçlenirken olay yerine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’de gelerek inceleme yapan ekiplerden bilgiler aldı....

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