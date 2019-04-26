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  3. 26 Nisan 2019 18:15

Patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi: Dehşet anları kamerada

Bursa’da dinamit uzmanlığı üzerine çalışan fabrikada meydana gelen patlama anı kameralara yansıdı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3’e yükseldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Otosansit Sanayi Sitesi’nde dinamit üretimi yapan bir iş yerinde patlama oldu. İnfilak anı kameralara saniye saniye yansıdı. Üretim yapıldığı esnada dinamitlerin birden infilak etmesi sonucu 5 kişi yaralandı....

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