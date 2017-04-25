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  3. 25 Nisan 2017 20:50

Patlamada yaralanan 2 çocuk tedavi altına alındı

Tunceli'de bir köyde henüz nedeni belirlenemeyen patlamada yaralanan 2 çocuk Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kalın: AKPMnin kararı siyasi bir operasyondur
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Samsundaki feci kaza kamerada
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Okul bahçesinde şoke eden ölüm
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Kahramanmaraşa şehit ateşi düştü
Kahramanmaraşa şehit ateşi düştü