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  3. 21 Nisan 2017 22:20

Patlamanın ardından dev çukur oluştu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi girişinde patlatılan aracın enkazı, olay yeri ekiplerinin çalışmasını tamamlanmasının ardından kaldırıldı. Patlamanın olduğu bölgede 1 metre derinliğinde, 2 metre genişliğinde çukur oluştu.

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