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  3. 04 Ekim 2019 11:40

Patronuna kızan işçinin intikamı acı oldu

İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde bulunan Bradford şehrinde kızgın bir işçi, önce şirkete ait bir tırı ardından patronun 80 bin sterlinkik Range Rover cipi ekskavatörle parçaladı.

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