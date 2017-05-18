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  3. 18 Mayıs 2017 01:15

Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Payidar Tüfekçioğlu, bir süredir tedavi gördüğü Halkalı’daki özel hastanede hayatını kaybetti. Payidar Tüfekçioğlu kimdir?

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Serbest kalan menajerlere adliye önünde davullu zurnalı karşılama
Serbest kalan menajerlere adliye önünde davullu zurnalı karşılama
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Kızını rehin aldı, polise ateş edip kaçtı
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