Anasayfa Video Galeriler Gündem Pazar tatili kabusa döndü! Plajdan çığlıklar yükseldi Pazar tatili kabusa döndü! Plajdan çığlıklar yükseldi 30 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 07:45 Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 3 kişi ise cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612c625fa82e960d153f7a93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsmail Saymaz'ın canlı yayındaki sözlerine soruşturma Akşener'de 30 Ağustos mesajı: ''Türkiye, tekrar iyilikle dirilecektir'' Milano'da 15 katlı binada yangın Ankara'da tarihi gün! 106 projenin açılış ve temel atma töreni yapıld Bayraktar Akıncı TİHA'lar sergilendi Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno tatilde şov yaptı Kabil'de yeni patlama Korsan taksi ağı çileden çıkardı! Hiçbir sınır tanımıyorlar AK Partili isim İmamoğlu'nu eleştireyim derken Erdoğan'ı fena vurdu