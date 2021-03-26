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  4. ''Pazara gidiyoruz'' diye evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı

''Pazara gidiyoruz'' diye evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı

Esra Erol'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duman olan iki elti, eşlerini bırakıp aynı adama kaçtı. Kadınlardan birinin eşi Esra Erol'dan yardım istedi.

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