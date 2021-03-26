Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Pazara gidiyoruz'' diye evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı ''Pazara gidiyoruz'' diye evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı 26 Mart 2021 Cuma Saat: 16:55 Esra Erol'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duman olan iki elti, eşlerini bırakıp aynı adama kaçtı. Kadınlardan birinin eşi Esra Erol'dan yardım istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605de7e6f6f3d24471299853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 220 kilo ağırlığı kaldırırken göğüs kası yırtıldı Korkunç olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine Çağlayan’da polis müdahalesi Mısır'da tren kazası: 32 ölü, 66 yaralı Canlı yayında kedi operasyonu! Herkes ağzı açık izledi TV 100'de Sağlı Sollu programında kahkaha tufanı İSMEK ve TikTok iş birliği yaptı Avrasya Tüneli'nde doğum Ramazan'da tam kapanma mı olacak?