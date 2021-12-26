Anasayfa Video Galeriler Gündem Pazarda atılan ürünleri toplayan vatandaşların görüntüsü yürek sızlattı Pazarda atılan ürünleri toplayan vatandaşların görüntüsü yürek sızlattı 26 Aralık 2021 Pazar Saat: 13:45 İstanbul'un Bağcılar ilçesinde dar gelirli vatandaşların pazarda tezgahlar toplanırken atılan sebze ve meyveleri topladığı görüntüler yürekleri dağladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c847cd686ca9518060eb43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Büyükada'da köpek dövüşü skandalı! Kulaklarını kesmişler Türkiye'nin konuştuğu pitbull dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den barfiks şov! ''Mesih'' Hasan Mezarcı'nın doğum günü partisi olay oldu Sosyal medya bunu konuşuyor: İhaneti gözlük ele verdi! Ünlü gece kulübünde tepki çeken görüntü ''Kimlerle ne anlaşmalar yapıldı, kimlere ne sözler verildi?'' Reuters'ın en çok izlenen videosu Türkiye'den! Yabancı uyruklu hırsız İstanbulkart yoluyla yakalandı