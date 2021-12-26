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  4. Pazarda atılan ürünleri toplayan vatandaşların görüntüsü yürek sızlattı

Pazarda atılan ürünleri toplayan vatandaşların görüntüsü yürek sızlattı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde dar gelirli vatandaşların pazarda tezgahlar toplanırken atılan sebze ve meyveleri topladığı görüntüler yürekleri dağladı.

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