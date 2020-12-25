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ERDOĞAN AÇIKLADI: POLİS YILBAŞI GECESSİ BASKINI YAPACAK !
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  3. 25 Aralık 2020 13:50

Pegasus kazasının bilirkişi raporu tamamlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, kaptan pilot Mahmut Aslan 'asli' ve ikinci pilot Ferdinant Pondaag 'tali' kusurlu bulundu.

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