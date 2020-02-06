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  3. 06 Şubat 2020 13:40

Pegasus'un CEO'su ağlaya ağlaya açıkladı

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.

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