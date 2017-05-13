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  3. 13 Mayıs 2017 10:15

Pehlivanlar er meydanında kıyasıya mücadele etti

KÂĞITHANE’DE ‘Sadabad Yaz Etkinlikleri’ kapsamında 26’ncısı düzenlenen Yağlı Güreş Müsabakaları büyük bir mücadeleye sahne oldu. Er meydanına çıkan güreşçiler, başpehlivan olabilmek için kıyasıya yarıştı.

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İki anne, bir kalp
İki anne, bir kalp
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