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  3. 26 Haziran 2019 10:20

Pelin Derya Bilgiç: “Bu sene neden madalya olmasın?”

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Pelin Derya Bilgiç, Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk hedeflerinin Olimpiyatlara kalmak olduğunu belirterek, “Bu sene neden madalya olmasın? Yaptığımız hazırlık maçlarında verdiğimiz sinyallere göre buna kapasitemiz var” dedi. A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ile Sırbistan ortaklığında 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 2019 FIBA...

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Fatih’te yaşlı turistleri hedef alan kapkaççı kamerada
Fatih’te yaşlı turistleri hedef alan kapkaççı kamerada
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Tuğçe Canıtez: “Elimizden gelenin en iyisini yapıp, hedeflerimize ilerleyeceğiz”
Tuğçe Canıtez: “Elimizden gelenin en iyisini yapıp, hedeflerimize ilerleyeceğiz”
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İBB çalışanları Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
İBB çalışanları Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
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Motosikletini ateşe verdi, oturarak bir de yanışını seyretti
Motosikletini ateşe verdi, oturarak bir de yanışını seyretti
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Sınıra askeri araç sevkıyatı
Sınıra askeri araç sevkıyatı
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Uludağ yolunda korkutan yangın
Uludağ yolunda korkutan yangın
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