Pelin Derya Bilgiç: “Bu sene neden madalya olmasın?”
26 Haziran 2019 10:20
Pelin Derya Bilgiç: “Bu sene neden madalya olmasın?”
A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Pelin Derya Bilgiç, Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk hedeflerinin Olimpiyatlara kalmak olduğunu belirterek, “Bu sene neden madalya olmasın? Yaptığımız hazırlık maçlarında verdiğimiz sinyallere göre buna kapasitemiz var” dedi. A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ile Sırbistan ortaklığında 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 2019 FIBA...