Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Pembe maskeli kadınlar'' hasat için kolları sıvadı ''Pembe maskeli kadınlar'' hasat için kolları sıvadı 28 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 14:12 Güncelleme: 28 Eylül 2024 Cumartesi 14:12 Van'ın Gevaş ilçesinde 2 bin rakımlı bölgede kadınlar tarafından üretilen kara kovan balının hasadına başlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f7e48d8eb8d60906050c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da polis memuru komşusunu vurdu Meğer iyi insanlar ölmemiş... O Türkiye'nin en şanslı kedisi: Felçli kedisi için kendisi üretti Türkiye'de ölen Rus motosiklet fenomeninin ölümüyle ilgili gerçek kamera görüntülerinde ortaya çıktı Antalya'da büyük yangın: İş yerleri ve araçlar küle dönüştü Türkiye genelinde dev operasyon: Binlerce silah ele geçirildi İstanbul'da zincirleme kaza... Ortalık karıştı, sürücüler birbirlerine girdi İstanbul'un dev AVM'sinde yangn paniği Eli silahlı şehir magandaları sokağı savaş yerine çevirdiler: Çok sayıda yaralı var İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu