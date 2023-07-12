Anasayfa Video Galeriler Gündem Pembeye bürünen Tuz Gölü'nde hayran bırakan manzara Pembeye bürünen Tuz Gölü'nde hayran bırakan manzara 12 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 10:40 Türkiye'nin ikinci en büyük gölü olan Tuz Gölü, içerisindeki algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ae58e927deaa0ad3221693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otelde kıyamet koptu! Müşteriler birbirine girdi 5. kattan düşen avukat hayatını kaybetti Polis ''dur'' dedi durmadılar... GTA Adana! Sıla sevgilisi İlker Kaleli ile sahnede dudak dudağa aşka geldi Bir vurguncu müteahhit daha! 16 evin 39 sahibi çıktı! Oğuzhan Uğur'dan sürpriz karar! O da beyaz yakalı oldu Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Yalnızca kızların gideceği ''kız okulları'' geliyor! Ev sahibine kiracı dayağı! İş yerini basıp öldüresiye dövdüler Antalya'da kabus! Tur midibüsü turistlerin arasına böyle daldı!