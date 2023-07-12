  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Pembeye bürünen Tuz Gölü'nde hayran bırakan manzara

Pembeye bürünen Tuz Gölü'nde hayran bırakan manzara

Türkiye'nin ikinci en büyük gölü olan Tuz Gölü, içerisindeki algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Otelde kıyamet koptu! Müşteriler birbirine girdi
5. kattan düşen avukat hayatını kaybetti
Polis ''dur'' dedi durmadılar... GTA Adana!
Sıla sevgilisi İlker Kaleli ile sahnede dudak dudağa aşka geldi
Bir vurguncu müteahhit daha! 16 evin 39 sahibi çıktı!
Oğuzhan Uğur'dan sürpriz karar! O da beyaz yakalı oldu
Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Yalnızca kızların gideceği ''kız okulları'' geliyor!
Ev sahibine kiracı dayağı! İş yerini basıp öldüresiye dövdüler
Antalya'da kabus! Tur midibüsü turistlerin arasına böyle daldı!