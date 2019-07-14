Pençe 2 Harekatı’nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
14 Temmuz 2019 17:30
Pençe 2 Harekatı’nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe 2 Harekatı kapsamında teröristlerle sağlanan sıcak temasta 1’i yaralı olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-2 Harekatı kapsamında; daha önce Hava Kuvvetleri tarafından da vurulmuş, bir odası kiler, iki odası kadın terörist yatma yeri olarak kullanıldığı değerlendirilen üç odalı mağara içerisinde, 2 adet Doçka uçaksavar mühimmat kutusu (40’lı paket), muhtelif yiyecek ve...