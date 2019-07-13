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  3. 13 Temmuz 2019 14:09

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Irak'ın kuzeyinde başlatılan yeni operasyona ilişkin ilk görüntüler geldi. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, görüntüleri ''Pençe-2'den. Hakurk dağları...'' diyerek paylaştı.

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