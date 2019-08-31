  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 31 Ağustos 2019 17:15

Pençe-3 Harekatı’nda çoklu el yapımı patlayıcı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında çoklu el yapımı patlayıcı imha edildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-3 Harekatı kapsamında tespit edilen çoklu el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği belirtildi. Paylaşımda, “Başarıyla devam eden PENÇE-3 Harekatı’nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter...

Video Galeri
Hindistan’da kimya fabrikasında patlama: 12 ölü, 58 yaralı
Hindistan’da kimya fabrikasında patlama: 12 ölü, 58 yaralı
Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
İmamoğlu’ndan HDP’ye ziyaret: Size güç olmak için geldik”
İmamoğlu’ndan HDP’ye ziyaret: "Size güç olmak için geldik”
Video Galeri
Cinayete müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı
Cinayete müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı
Video Galeri
İşten çıkarılan İBB çalışanlarının bekleyişi sürüyor
İşten çıkarılan İBB çalışanlarının bekleyişi sürüyor
Video Galeri
Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı yürüyüşü
Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı yürüyüşü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM