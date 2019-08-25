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  3. 25 Ağustos 2019 14:16

Pençe 3 Harekatı'nda terör hedefleri vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Sinat bölgelerindeki PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan Pençe 3 Harekâtı, 3'üncü gününde devam ediyor. Şırnak'tan havalanan helikopterler, terör hedeflerini imha ediyor.

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