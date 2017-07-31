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  3. 31 Temmuz 2017 22:15

Pence Gürcistanda

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tiflis’e geldi.

Video Galeri
Havada taklalar atıp sokak levhasına girdi
Havada taklalar atıp sokak levhasına girdi
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Sakaryada müşteri-pompacı kavgası ölümle bitti
Sakaryada müşteri-pompacı kavgası ölümle bitti
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Atık su borusuna giren kediyi betonu delerek kurtardılar
Atık su borusuna giren kediyi betonu delerek kurtardılar
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DEAŞın tank bakımcısı tutuklandı
DEAŞın tank bakımcısı tutuklandı
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17 yaşındaki genç kızı öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
17 yaşındaki genç kızı öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
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Uşakta 2 ev kül oldu
Uşakta 2 ev kül oldu
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