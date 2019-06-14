Pençe Harekâtı’nda 118 mağara ve sığınak imha edildi
14 Haziran 2019 13:40
Pençe Harekâtı’nda 118 mağara ve sığınak imha edildi
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda terör örgütü PKK’nın mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha edilmeye devam ediliyor. 27 Mayıs tarihinde başlayan harekat kapsamında şuana kadar toplam 48 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. İmha edilen mayın/EYP sayısı da 80 oldu. Terör örgütünün kullandığı toplam...