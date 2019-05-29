Pençe Harekatı’nda 15 terörist etkisiz hale getirildi
29 Mayıs 2019 10:20
Pençe Harekatı’nda 15 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde sürdürülen Pençe Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15’e ulaştığını bildirdi. Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019’da başlatılan Pençe Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu kapsamda dün ve gece süresince kara ateş destek vasıtalarımız...