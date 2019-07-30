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  3. 30 Temmuz 2019 15:35

Pençe Harekatı’nda bugüne kadar 76 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu. Milli Savunma Bakanlığı: Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale...

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