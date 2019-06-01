Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu
01 Haziran 2019 16:45
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu. Harekât kapsamında Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2 bin) Doçka mühimmatı, 15 adet anti-tank roketi ve başlıkları...