Anasayfa Video Galeriler Gündem Pençe Kilit Operasyonu'nda PKK'nın cephanelikleri ele geçirildi Pençe Kilit Operasyonu'nda PKK'nın cephanelikleri ele geçirildi 20 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 14:50 Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen 2 mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625ff383b40809062e1ddca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İBB'den ''kaçak İstanbulkart'' kullanımı için dikkat çeken video Namaz sırasında kalp krizi geçirdi Bayraktar DİHA'nın yeni görüntüleri yayınlandı İYİ Partili Dikbayır asgari ücretli gibi alışverişe çıktı; tablo çok vahim! Sığınmacılara sahte oturum izni çıkartan Pakistanlılar yakalandı Mide bulandıran olay! Çıkmaz sokak sapığı tutuklandı Metroda katil var! Kadın yolcuyu raylara böyle itti İstanbul'daki bu otoparkta bir şehit yatıyor Bursa'da 1 şehit verdiğimiz alçak saldırı anı kamerada