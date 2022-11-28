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Pençe Kilit şehidinin vasiyeti yürekleri dağladı

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in vasiyeti yürekleri yaktı.

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