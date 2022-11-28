Anasayfa Video Galeriler Gündem Pençe Kilit şehidinin vasiyeti yürekleri dağladı Pençe Kilit şehidinin vasiyeti yürekleri dağladı 28 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 19:25 Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in vasiyeti yürekleri yaktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6384e103149f6136e73b50f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şarkıcı Sıla'nın babası vefat etti Su yükleme makinesi arıza yapınca... Sosyal medyayı sallayan olay! İzmir derbisinde fişekleri stada böyle soktular! O anlar kamerada İmamoğlu’ndan Kaftancıoğlu polemiği iddialarına yanıt Şaka değil gerçek! Start-Stop özelliği yüzünden ceza yedi Altılı Masa ''Şimdi Demokrasi Zamanı'' tanıtım filmini yayınladı Fabrikada büyük yangın! Dumanlar şehrin her yerinden görüldü BBP lideri Destici asgari ücret zammı için rakam verdi Bir ilimiz buz kesti! Hava sıcaklığı eksi 7'ye düştü, nehirler dondu