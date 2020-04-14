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TSK'DAN CELP VE TERHİS TARİHLERİNE ERTELEME
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  3. 14 Nisan 2020 16:30

Pencere yüzünden mahalle savaş alanına döndü!

Şanlıurfa'da akraba iki aile arsaında, yapımı devam eden evin penceresinin bitişikteki eve dönük olduğu gerekçesiyle çıkan kavgayı, jandarma güçlükle ayırdı. Kavgada 10 kişi yaralandı.

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